Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Ургант показал, как выросла его дочь за 10 лет

Актер трогательно поздравил свою младшую дочь с 10-летием
Ургант показал, как выросла его дочь за 10 лет
Ургант показал, как выросла его дочь за 10 летИсточник: www_gazeta_ru

Актер Иван Ургант поделился в соцсети двумя фотографиями с дочерью Ниной в честь ее 10-летия.

Ургант показал два снимка с разницей в 10 лет: на первом шоумен держит новорожденную Нину на руках, а на втором — позирует уже с подросшей девочкой.

«И еще неизвестно, кто из нас больше поменялся», — подписал публикацию Ургант.

В комментариях интернет-пользователи присоединились к поздравлению телеведущего. Одна из фанаток шоумена понастольгировала, как смотрела его передачи, на которых он сообщал о рождении Нины.

«А еще, в одной из передач, в заключение вы крикнули: “Наташа, я люблю тебя!” Это так прекрасно!» — вспомнила она.

Ургант женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. У пары двое общих детей: старшую девочку супруги назвали в честь ее прабабушки народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшей дали имя Валерия, так звали мать телеведущего.

Также у Кикнадзе есть 26-летний сын Нико и 23-летняя дочь Эрика от предыдущего брака. Шоумен неоднократно говорил в интервью, что воспитывал детей как родных и у них сложились теплые дружеские отношения.