Иван Ургант показал, как выросла его дочь за 10 лет

Ургант женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. У пары двое общих детей: старшую девочку супруги назвали в честь ее прабабушки народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшей дали имя Валерия, так звали мать телеведущего.