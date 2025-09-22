Остин Батлер приобрел особняк Брэда Питта, который недавно ограбили

Остин Батлер приобрел дом в Лос-Фелисе, который ранее находился в собственности Брэда Питта. Стоимость покупки составила 5,2 миллиона долларов. Эта сделка привлекла внимание многих поклонников обоих актеров, так как ранее особняк ограбили.
Инцидент произошел 19 июня, когда злоумышленники разбили окно и вынесли из дома Брэда Питта ценные вещи и украшения. Сумма ущерба так и осталась неизвестной. После ограбления полиция оперативно сработала и арестовала троих подозреваемых, что дало Питту некоторую уверенность в том, что справедливость восторжествовала.
Это событие стало для актера сильным потрясением и заставило его всерьез задуматься о безопасности своего жилища. В результате Брэд принял непростое решение — продать дом и переехать в более надежное жилье на Голливудских холмах.