Остин Батлер приобрел особняк Брэда Питта, который недавно ограбили

Инцидент произошел 19 июня, когда злоумышленники разбили окно и вынесли из дома Брэда Питта ценные вещи и украшения. Сумма ущерба так и осталась неизвестной. После ограбления полиция оперативно сработала и арестовала троих подозреваемых, что дало Питту некоторую уверенность в том, что справедливость восторжествовала.