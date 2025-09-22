Джулия Робертс рассказала, как Хлоя Севиньи довела ее до слез

В недавнем интервью, опубликованном в Variety, Джулия Робертс поделилась своими впечатлениями от работы с Хлоей Севиньи в новом фильме «После охоты». В ходе беседы актриса призналась, что испытывала определенное волнение и даже страх перед встречей с коллегой.
Интересный момент произошел во время репетиций дома у Джулии.
«Я была так взволнована и напугана из-за встречи с Хлоей. И когда мы были у меня дома, мы все сидели за кухонным столом, моя дочь Хейзел готовила себе обед. Мы обсуждали материал и репетировали. Наш продюсер Аллан Мандельбаум вошел и сказал: “Хлоя должна быть здесь через пару минут”. Я сказала Луке: “Мне страшно”», — заявила Робертс.
Однако, когда Хлоя наконец пришла, атмосфера быстро разрядилась. Робертс вспомнила, как Севиньи произнесла несколько теплых слов о ее работах в таких культовых фильмах, как «Ноттинг-Хилл» и «Свадьба лучшего друга». Эти комплименты настолько тронули Джулию, что она не смогла сдержать слез.
«Я почувствовала, что мы близки с первой же встречи. Она пригласила нас к себе домой на репетиции, и мы остановились в ее пляжном домике. Она была очень щедрой и отзывчивой», — отметила Севиньи.