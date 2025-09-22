Ричмонд
Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет новый триллер

Paramount Pictures приобрела права на постановку фильма о выживании в море
Йоаким Реннинг
Йоаким РеннингИсточник: Legion-Media.ru

Студия Paramount объявила о запуске производства нового морского триллера о выживании под названием «Здесь обитают монстры» (Here Be Monsters). Режиссером проекта назначен Йоаким Реннинг, известный зрителям по работе над блокбастером «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Триллер обещает стать настоящим хитом среди любителей напряженных историй выживания в экстремальных условиях. Действие фильма развернется на просторах открытого моря, где героям предстоит столкнуться с неведомыми опасностями и бороться за жизнь.

Йоаким Реннинг, который вырос в прибрежном норвежском городе, имеет богатый опыт работы с морскими темами, что, безусловно, сыграет ключевую роль в создании реалистичных и захватывающих сцен на воде.

Вдохновением для создателей послужили культовые фильмы «Чужой» и «Нечто». Хотя детали сюжета пока остаются за завесой тайны, название фильма отсылает к латинской фразе Hic sunt dracones («Тут обитают драконы»), которая на старинных картах обозначала неизведанные территории.