Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет новый триллер

Студия Paramount объявила о запуске производства нового морского триллера о выживании под названием «Здесь обитают монстры» (Here Be Monsters). Режиссером проекта назначен Йоаким Реннинг, известный зрителям по работе над блокбастером «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
Триллер обещает стать настоящим хитом среди любителей напряженных историй выживания в экстремальных условиях. Действие фильма развернется на просторах открытого моря, где героям предстоит столкнуться с неведомыми опасностями и бороться за жизнь.
Йоаким Реннинг, который вырос в прибрежном норвежском городе, имеет богатый опыт работы с морскими темами, что, безусловно, сыграет ключевую роль в создании реалистичных и захватывающих сцен на воде.
Вдохновением для создателей послужили культовые фильмы «Чужой» и «Нечто». Хотя детали сюжета пока остаются за завесой тайны, название фильма отсылает к латинской фразе Hic sunt dracones («Тут обитают драконы»), которая на старинных картах обозначала неизведанные территории.