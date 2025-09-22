Ричмонд
Премьера посвященного Никите Михалкову фильма пройдет 7 октября

Режиссером документальной ленты выступил Николай Бурляев
Никита Михалков
Никита Михалков

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС /. Премьера документальной ленты режиссера Николая Бурляева «Никита», посвященной народному артисту РФ Никите Михалкову, состоится 7 октября. Фильм снят к 80-летию Михалкова, сообщили ТАСС организаторы.

«7 октября 2025 года в 19.00 в большом зале Мастерской “12” Никиты Михалкова состоится премьера фильма Николая Бурляева “Никита”, посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста РСФСР, Героя Труда Российской Федерации Никиты Сергеевича Михалкова», — говорится в сообщении.

Как отметил режиссер, создатели надеялись снять о Михалкове фильм, «дающий ключ к пониманию».

«Что же это за человек, что формировало его личность, характер, жизненную стойкость и мужество. Создать портрет Никиты Сергеевича Михалкова на фоне эпохи, через которую мы, знающие друг друга с 13 лет, прошли вместе. Это не интервью, а диалог друзей — от сердца к сердцу», — сказал он.

Автором сценария и продюсером также выступил Бурляев. Помимо него, режиссером выступил Дмитрий Чернецов, который стал и оператором проекта. Производством картины занималась студия ООО МКФ «Золотой Витязь» при поддержке Министерства культуры РФ. Дистрибуцией проекта занимается компания «Кинотайм».