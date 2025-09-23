Ричмонд
Исакова, Копейкин, Хлебников во втором сезоне «Детей перемен»: новые кадры

Завершились съемки второго сезона криминальной драмы со звездным актерским составом — смотрите фоторепортаж
Слава Копейкин на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»
Слава Копейкин на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»

Завершились съемки второго сезона сериала «Дети перемен». На новых кадрах со съемок запечатлены Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилев и Макар Хлебников, играющие основных героев криминальной драмы.

Режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова обещают окунуть зрителей сразу в гущу событий. По словам создателей, второй сезон сериала получился «более таинственным, многослойным, даже мистическим».

Виктория Исакова и Мариэтта Цигаль-Полищук на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»
Виктория Исакова и Мариэтта Цигаль-Полищук на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»
Макар Хлебников и Виктория Исакова на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»
Макар Хлебников и Виктория Исакова на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»

В центре сюжета вновь окажется большая семья Флоры (Исакова): ее сыновья от разных браков и бывшие мужья. Но Флора — уже не простая водительница троллейбуса, а главарь преступной группировки. Только обретенное богатство не спасает семью от распада. Сыновья отдаляются от нее, а старший сын Петр (Копейкин) начинает даже ее ненавидеть.

Виктория Исакова на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»
Виктория Исакова на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»

«Я вновь оказалась в пространствах жизни Флоры, но география немного расширилась, например, мы снимали в Костроме — причем одну из самых эмоциональных сцен. Люблю, когда съемочный процесс удален от Москвы: сосредоточенность группы в разы увеличивается, ведь мы все оторваны от привычной реальности, ничто не “выбивает”, и есть возможность жить жизнью героев без переключений», — рассказала Виктория Исакова.

Макар Хлебников и Слава Копейкин на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»
Макар Хлебников и Слава Копейкин на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»

Зато отношения между сыновьями Флоры станут ближе. Петр найдет поддержку у брата Юры (Хлебников), который в очередной раз попытается склеить семью.

«Самая интересная сцена была, когда мой герой Юра решается зашить пулевое ранение Петра. Интересно переживать состояние, когда персонаж должен за одну сцену перебороть страх и начать действовать», — рассказал Макар Хлебников. По мнению актера, у нового сезона изменился темп и все стало даже чуть более безумным.

Слава Копейкин на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»
Слава Копейкин на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»
Сергей Гилев на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»
Сергей Гилев на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»

В продолжении сериала к своим ролям также вернулись Сергей Гилев, Артем Кошман и Руслан Братов. К касту присоединились Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова и другие. Одного из самых ярких новых персонажей, Джина — правую руку Флоры, сыграл Константин Плотников.

Константин Плотников на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»
Константин Плотников на съемках второго сезона сериала «Дети перемен»

Второй сезон сериала «Дети перемен» будет доступен в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.