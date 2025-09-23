«Я вновь оказалась в пространствах жизни Флоры, но география немного расширилась, например, мы снимали в Костроме — причем одну из самых эмоциональных сцен. Люблю, когда съемочный процесс удален от Москвы: сосредоточенность группы в разы увеличивается, ведь мы все оторваны от привычной реальности, ничто не “выбивает”, и есть возможность жить жизнью героев без переключений», — рассказала Виктория Исакова.