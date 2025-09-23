Завершились съемки второго сезона сериала «Дети перемен». На новых кадрах со съемок запечатлены Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилев и Макар Хлебников, играющие основных героев криминальной драмы.
Режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова обещают окунуть зрителей сразу в гущу событий. По словам создателей, второй сезон сериала получился «более таинственным, многослойным, даже мистическим».
В центре сюжета вновь окажется большая семья Флоры (Исакова): ее сыновья от разных браков и бывшие мужья. Но Флора — уже не простая водительница троллейбуса, а главарь преступной группировки. Только обретенное богатство не спасает семью от распада. Сыновья отдаляются от нее, а старший сын Петр (Копейкин) начинает даже ее ненавидеть.
«Я вновь оказалась в пространствах жизни Флоры, но география немного расширилась, например, мы снимали в Костроме — причем одну из самых эмоциональных сцен. Люблю, когда съемочный процесс удален от Москвы: сосредоточенность группы в разы увеличивается, ведь мы все оторваны от привычной реальности, ничто не “выбивает”, и есть возможность жить жизнью героев без переключений», — рассказала Виктория Исакова.
Зато отношения между сыновьями Флоры станут ближе. Петр найдет поддержку у брата Юры (Хлебников), который в очередной раз попытается склеить семью.
«Самая интересная сцена была, когда мой герой Юра решается зашить пулевое ранение Петра. Интересно переживать состояние, когда персонаж должен за одну сцену перебороть страх и начать действовать», — рассказал Макар Хлебников. По мнению актера, у нового сезона изменился темп и все стало даже чуть более безумным.
В продолжении сериала к своим ролям также вернулись Сергей Гилев, Артем Кошман и Руслан Братов. К касту присоединились Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова и другие. Одного из самых ярких новых персонажей, Джина — правую руку Флоры, сыграл Константин Плотников.
Второй сезон сериала «Дети перемен» будет доступен в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.