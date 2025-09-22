Белла Хадид показала фигуру в облегающих микрошортах

Ричмонд
Модель Белла Хадид опубликовала фото в облегающих микрошортах
Супермодель Белла Хадид продемонстрировала фигуру в облегающих микрошортах. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

28-летняя Хадид снялась в рекламной кампании собственного бьюти-бренда Orebella. На снимках модель предстала перед камерой в белом комплекте, который состоял из укороченного кардигана и облегающих шортов. Бизнесвумен также надела массивные кольца и серьги. Знаменитости сделали макияж в нюдовых тонах и уложили волосы. Она стояла на фоне террасы.

Недавно Белла Хадид снялась на мероприятии, организованном по случаю запуска нового аромата ее бренда парфюмерии Orebella. Супермодель позировала в молочном топе, который дополнила коричневой замшевой мини-юбкой, шоколадными кожаными сапогами на каблуках и серьгами-кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Она сидела с газетой в руках на фоне журналов Vogue со своим фото.

Позже Белла Хадид показала последствия обострения болезни Лайма. Она опубликовала серию фото, сделанных под капельницами.