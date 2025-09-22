Стало известно, когда выйдет триллер «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским

«Когда к нам в бар пришел Егор Шип, я, конечно, выпал. Это было максимально неожиданно и интересно, потому что контакта с блогерами у меня не было. Он очень приятный парень, с которым можно побеседовать, классный чувак. Он немного стеснялся и нервничал, но так как у нас была очень теплая атмосфера на площадке, я думаю, он смог это прочувствовать и не выдавать фальшивых эмоций в кадре».