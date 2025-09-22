Юрий Грымов со сцены театра ответит на 60 вопросов

Кроме того, Грымов снял более 10 кинокартин, получивших российские и международные награды. Он также создал 600 рекламных роликов, получивших больше 70 призов на российских и международных фестивалях. Сейчас режиссер регулярно проводит лекции и мастер-классы для зрителей и учащихся профильных учреждений культуры.