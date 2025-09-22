Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

35-летнюю звезду серии фильмов о Гарри Поттере сняли во время игры в пиклбол (вид спорта, сочетающий в себе элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса, — прим. «Ленты.ру»). Она предстала на черно-белых кадрах в микроюбке и облегающем топе на тонких бретелях.