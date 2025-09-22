Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

Британская актриса Эмма Уотсон в откровенном образе позанималась спортом в рамках фотосессии для журнала Hollywood Authentic. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

Эмма Уотсон, фото: соцсети
Эмма Уотсон, фото: соцсети

35-летнюю звезду серии фильмов о Гарри Поттере сняли во время игры в пиклбол (вид спорта, сочетающий в себе элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса, — прим. «Ленты.ру»). Она предстала на черно-белых кадрах в микроюбке и облегающем топе на тонких бретелях.

Также знаменитость надела кроссовки Nike и распустила гладко уложенные волосы. Известно, что автором данных снимков стал основатель журнала, фотограф Грег Уильямс.