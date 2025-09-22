Ричмонд
Екатерина Варнава снялась полностью обнаженной

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Варнава
Екатерина ВарнаваИсточник: Соцсети

40-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре полностью обнаженной. Звезда юмористического шоу Comedy Woman позировала в одной тонкой цепи, повернувшись к камере спиной. При этом ее волосы были аккуратно уложены назад, а на пальцах рук присутствовали кольца с массивными камнями.

Ранее сообщалось, что Екатерина Варнава опубликовала новые селфи и встревожила фанатов. Тогда актриса запечатлела себя на камеру в наряде без бретелей. Поклонники обратили внимание на выступающие ключицы, очерченные скулы и чрезмерно худые, по их мнению, руки.