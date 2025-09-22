Ричмонд
В Москве открылся международный кинофестиваль «Будем жить»

Фильмом открытия стала работа Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума»
Кадр из фильма «Сводишь с ума»
Кадр из фильма «Сводишь с ума»

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить» прошло в киноцентре «Октябрь», передает корреспондент ТАСС. Фильмом открытия стала работа Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума».

«Я очень рад вас всех здесь видеть. Фестиваль открыт!» — объявил со сцены президент фестиваля народный артист РФ Евгений Герасимов.

По словам режиссера фильма-открытия Дарьи Лебедевой, картина рассказывает историю влюбленной пары, которая живет в параллельных реальностях.

«Он снят в жанре фантастики. И эти люди мотивируют друг друга становиться лучше благодаря любви. Надеюсь, наша история сможет кого-то замотивировать, сподвигнуть на что-то созидательное. Для меня особенно важно открыть этот фестиваль, потому что именно на его сцене я получила свою первую кинонаграду», — подчеркнула Лебедева. Роли в фильме исполнили: Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Людмила Артемьева, Константин Мерзликин и другие.

Программа киносмотра включает в себя работы современных российских и зарубежных режиссеров. На участие в фестивале поступило более 800 заявок из 36 стран, из которых в конкурсную программу было отобрано 39 фильмов из 9 стран, включая Россию, Узбекистан, Индию, Казахстан, Болгарию, Армению, США и Китай. В 2025 году фестиваль посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, он продлится до 28 сентября. Основной темой киносмотра стало мотивационное кино. Мероприятия фестиваля пройдут в таких кинотеатрах, как «Октябрь», «Синема Парк Мосфильм», киноцентре «Эльдар», ВГИК им. С. А. Герасимова, Театре на Малой Ордынке и арт-центре Института современного искусства.

Во время торжественного открытия фестиваля генеральному директору киностудии имени Горького Юлиане Слащевой был вручен «Приз за отражение образа Москвы на экране».

«2025 год для нас юбилейный — киностудия отмечает 110 лет. Именно сейчас мы активно растем и развиваемся. Сегодня киностудия Горького — это уникальная площадка, которая полностью обновляется и стремительно увеличивает объемы собственного кинопроизводства. Мне близка и символична тема нынешнего фестиваля — мотивационное, жизнеутверждающее кино. Более века фильмы нашей киностудии удивляют и вдохновляют зрителей», — отметила она в своем видеообращении к собравшимся.

На закрытии киносмотра в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоится награждение лауреатов кинофестиваля и показ фильма «Пуанты для моей мамы» Яны Недзвецкой.

О киносмотре

Международный фестиваль «Будем жить» — ежегодное событие культурной жизни Москвы. В программу входят фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей. Организаторами фестиваля выступают фонд «Кинематографист» и АНО «Центр развития креативных проектов».