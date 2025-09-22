В Москве открылся международный кинофестиваль «Будем жить»

Программа киносмотра включает в себя работы современных российских и зарубежных режиссеров. На участие в фестивале поступило более 800 заявок из 36 стран, из которых в конкурсную программу было отобрано 39 фильмов из 9 стран, включая Россию, Узбекистан, Индию, Казахстан, Болгарию, Армению, США и Китай. В 2025 году фестиваль посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, он продлится до 28 сентября. Основной темой киносмотра стало мотивационное кино. Мероприятия фестиваля пройдут в таких кинотеатрах, как «Октябрь», «Синема Парк Мосфильм», киноцентре «Эльдар», ВГИК им. С. А. Герасимова, Театре на Малой Ордынке и арт-центре Института современного искусства.