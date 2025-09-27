О чем фильм «Долгая прогулка»
В альтернативных Соединенных Штатах, серьезно потрепанных гражданской войной, раз в год проводится полуспортивное соревнование: 50 мужчин и подростков мужского пола отправляются в пешее путешествие без финишной прямой. Участники должны двигаться со скоростью около пяти километров в час; каждого, кто замедлится более чем на 30 секунд, тут же убивают сопровождающие группу военные. Мероприятие заканчивается, когда на ногах остается единственный ходок. Победитель имеет право загадать желание, и оно обязательно будет исполнено.
Организатор соревнования, которого все окружающие называют Майором, считает, что подобные акции помогают бороться с охватившей Штаты «эпидемией лени». Однажды на такую прогулку выходит молодой человек по имени Рэй Гаррати. Примечательно, что участником он решает стать по собственному желанию: Рэй как-то связан с Майором и, кажется, намеревается ему за что-то отомстить.
Зачем смотреть
Режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс экранизировал самый первый из романов Стивена Кинга (стоит отметить, справедливости ради, что сочиненная еще во второй половине 60-х «Долгая прогулка» была опубликована под псевдонимом и поступила в продажу уже после «Кэрри» и «Сияния»). На выходе получился довольно крепкий триллер или, если хотите, дешевая, но злая версия «Голодных игр» того же Лоуренса: молодежь участвует в состязаниях на выживание, а тоталитарный режим тем временем эту молодежь убивает с крайней жестокостью.
Некоторая монотонность, продиктованная форматом соревнования, наверное, может отпугнуть поклонников «Игр», но в целом кино работает — во многом благодаря исполнителю роли Рэя Куперу Хоффману. В его игре (пока) нет тонкости, характерной для работ отца, но в данном случае она и не нужна: Рэй — всего лишь подросток, открытый, наивный, иногда саркастичный, почти всегда убедительный.
Отдельно хочется обратить внимание на Джуди Грир в роли матери Рэя: она появляется на экране лишь в паре эпизодов, но вызывает больше сочувствия, чем многие участники самой прогулки. Кроме того, в фильме снялся Марк Хэмилл, но его практически невозможно узнать в образе карикатурного Майора, чье лицо скрывается за солнцезащитными очками.
Почему можно не смотреть
Самые едкие зрители, наверное, сказали бы, что «Долгая прогулка» — кино не монотонное, а откровенно скучное. Довольно сложно снять увлекательный фильм-путешествие, если герои всю дорогу перемещаются на одной не очень высокой скорости и даже не имеют возможности остановиться, чтобы справить нужду, не говоря уж об изучении достопримечательностей.
Еще сложнее создать захватывающую ленту, если путешественники постоянно извергают из себя потоки банальностей («Деньги — не главное в жизни», «Текущий момент — вот что важно») вперемешку с подростковой бранью. Что же касается стремительных и жестоких убийств участников военными, то они, конечно, ошарашивают и выводят из равновесия, но после того, как трюк многократно повторяется, глаз замыливается.
Впрочем, главный недостаток ленты — это, пожалуй, финал. У Кинга концовка истории была не так чтобы оптимистичной, Лоуренс же настолько сгустил краски, что она стала даже не беспросветной, а скорее бессмысленной.