Злая версия «Голодных игр». Стоит ли смотреть «Долгую прогулку» по Стивену Кингу

В российском прокате – экранизация первого романа Стивена Кинга «Долгая прогулка», жесткий триллер от режиссера «Голодных игр» Фрэнсиса Лоуренса с подающим большие надежды Купером Хоффманом в главной роли. Рассказываем, насколько захватывающим получилось это брутальное роуд-муви
Сергей Оболонков

О чем фильм «Долгая прогулка»

В альтернативных Соединенных Штатах, серьезно потрепанных гражданской войной, раз в год проводится полуспортивное соревнование: 50 мужчин и подростков мужского пола отправляются в пешее путешествие без финишной прямой. Участники должны двигаться со скоростью около пяти километров в час; каждого, кто замедлится более чем на 30 секунд, тут же убивают сопровождающие группу военные. Мероприятие заканчивается, когда на ногах остается единственный ходок. Победитель имеет право загадать желание, и оно обязательно будет исполнено.

Организатор соревнования, которого все окружающие называют Майором, считает, что подобные акции помогают бороться с охватившей Штаты «эпидемией лени». Однажды на такую прогулку выходит молодой человек по имени Рэй Гаррати. Примечательно, что участником он решает стать по собственному желанию: Рэй как-то связан с Майором и, кажется, намеревается ему за что-то отомстить.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Долгая прогулка»
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс экранизировал самый первый из романов Стивена Кинга (стоит отметить, справедливости ради, что сочиненная еще во второй половине 60-х «Долгая прогулка» была опубликована под псевдонимом и поступила в продажу уже после «Кэрри» и «Сияния»). На выходе получился довольно крепкий триллер или, если хотите, дешевая, но злая версия «Голодных игр» того же Лоуренса: молодежь участвует в состязаниях на выживание, а тоталитарный режим тем временем эту молодежь убивает с крайней жестокостью.

Некоторая монотонность, продиктованная форматом соревнования, наверное, может отпугнуть поклонников «Игр», но в целом кино работает — во многом благодаря исполнителю роли Рэя Куперу Хоффману. В его игре (пока) нет тонкости, характерной для работ отца, но в данном случае она и не нужна: Рэй — всего лишь подросток, открытый, наивный, иногда саркастичный, почти всегда убедительный.

Кадр из фильма «Долгая прогулка»
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Отдельно хочется обратить внимание на Джуди Грир в роли матери Рэя: она появляется на экране лишь в паре эпизодов, но вызывает больше сочувствия, чем многие участники самой прогулки. Кроме того, в фильме снялся Марк Хэмилл, но его практически невозможно узнать в образе карикатурного Майора, чье лицо скрывается за солнцезащитными очками.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Долгая прогулка»
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Самые едкие зрители, наверное, сказали бы, что «Долгая прогулка» — кино не монотонное, а откровенно скучное. Довольно сложно снять увлекательный фильм-путешествие, если герои всю дорогу перемещаются на одной не очень высокой скорости и даже не имеют возможности остановиться, чтобы справить нужду, не говоря уж об изучении достопримечательностей.

Еще сложнее создать захватывающую ленту, если путешественники постоянно извергают из себя потоки банальностей («Деньги — не главное в жизни», «Текущий момент — вот что важно») вперемешку с подростковой бранью. Что же касается стремительных и жестоких убийств участников военными, то они, конечно, ошарашивают и выводят из равновесия, но после того, как трюк многократно повторяется, глаз замыливается.

Впрочем, главный недостаток ленты — это, пожалуй, финал. У Кинга концовка истории была не так чтобы оптимистичной, Лоуренс же настолько сгустил краски, что она стала даже не беспросветной, а скорее бессмысленной.