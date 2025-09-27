Режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс экранизировал самый первый из романов Стивена Кинга (стоит отметить, справедливости ради, что сочиненная еще во второй половине 60-х «Долгая прогулка» была опубликована под псевдонимом и поступила в продажу уже после «Кэрри» и «Сияния»). На выходе получился довольно крепкий триллер или, если хотите, дешевая, но злая версия «Голодных игр» того же Лоуренса: молодежь участвует в состязаниях на выживание, а тоталитарный режим тем временем эту молодежь убивает с крайней жестокостью.