В жюри фестиваля кинодебютов в Екатеринбурге вошли эксперты из РФ и Казахстана

«А у любого конкурсанта, вне зависимости от итогов фестиваля, будет возможность познакомиться и пообщаться с нашим жюри. И возможно, в будущем сложится продюсерский тандем, потому что молодому режиссеру очень важно искать возможности для того, чтобы сказать “я есть” и сказать это тем, кто в этом нуждается», — сказал он.