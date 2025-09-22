Жору Крыжовникова обвинили в поломке камеры за 5 млн рублей

В сентябре Крыжовников оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Его обвиняют в «нарушении Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также участии в «попытках легализации оккупации» Крыма. Также режиссеру приписывают незаконную коммерческую деятельность в Крыму.