Адриана Лима показала лицо без макияжа после тренировки

44-летняя супермодель Адриана Лима показала лицо без макияжа после тренировки
Адриана Лима / фото: соцсети
Адриана Лима / фото: соцсети

Бразильская супермодель Адриана Лима показала естественную внешность. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

44-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру после тренировки. Она снялась в спортивном костюме и с полотенцем на шее. На кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, однако заметны красные пятна на щеках и носу.

Ранее 51-летняя Хайди Клум в блестящем платье снялась с Лимой в «голом» наряде.