Адриана Лима показала лицо без макияжа после тренировки

Бразильская супермодель Адриана Лима показала естественную внешность. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
44-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру после тренировки. Она снялась в спортивном костюме и с полотенцем на шее. На кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, однако заметны красные пятна на щеках и носу.
