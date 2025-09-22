Анджелина Джоли заявила, что не узнает свою страну

«Я люблю свою страну, но в настоящее время не узнаю ее. Я всегда жила за границей, у меня интернациональные семья, друзья, жизнь. Мое мировоззрение — равенство, единство и интернационализм. Я считаю, что все, что разделяет или ограничивает личное самовыражение и свободы, очень опасно», — сказала она.