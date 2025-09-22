В сериале Netflix «Уэнздей» Вещь выглядит как никогда реалистично: за привычной рукой семейки Аддамс теперь в буквальном смысле стоит живой человек — румынский фокусник Виктор Доробанту. Кем был этот персонаж раньше и как на протяжении 80 лет он менялся на экране, расскажем в статье.
Истоки Вещи: от говорящей головы до руки
Не все знают, что в оригинальных комиксах Чарльза Аддамса 1940-х годов Вещь была говорящей головой без тела. Автор задумывал персонажа настолько странным и отвратительным, чтобы на него было неприятно смотреть. Для телевидения этот образ решили смягчить: отрубленную голову заменили рукой, что в итоге стало одной из самых узнаваемых черт семейки Аддамс.
Первая экранизация «Семейки Аддамс» выходила с 1964 по 1966 год, ее снял Дэвид Леви. Именно он придумал, что Вещь должна быть рукой. Режиссер вдохновился одним из рисунков Чарльза Аддамса, где на табличке у дома семейки было написано: «Осторожно, Вещь!» — она перекочевала и в сериал.
Вещь тогда была рукой с гладкой кожей и длинным запястьем, обитала в деревянной шкатулке на столе и практически не выходил за пределы этого «дома-ящика» — технологии того времени не позволяли руке бегать по полу или забираться в портфель.
Роль Вещи досталась Теду Кэссиди, который параллельно играл дворецкого. Когда персонаж появлялся в человеческом обличье, его заменяли коллеги по съемочной площадке. После сериала Леви семейка «засветилась» в спэшле «Хэллоуин с семейкой Аддамс» и даже в эпизодах «Скуби-Ду», но Вещь там чаще оставалась за кадром.
Популяризация Вещи: фильмы и ситкомы
Самой популярной и узнаваемой стала версия Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» 1991 года. К этому времени спецэффекты позволяли Вещи свободно перемещаться в кадре, оставаясь «невидимой» за счет руки актера Кристофера Харта. Позже Зонненфельд снял сиквел «Ценности семейки Аддамс», а в 1998 году вышел ситком «Новая семейка Аддамс», где роль Вещи исполнил фокусник Стивен Фокс.
Каждое поколение экранизаций добавляло новые детали: в фильмах и сериалах Вещь могла двигаться по комнате, брать предметы и даже «выражать эмоции» без слов, что делало ее полноценным персонажем.
Вещь в сериале «Уэнздей»: рука оживает
Сериал Netflix «Уэнздей» представил Вещь в еще более натуралистичном виде. Рука теперь выглядит потрепанной жизнью: кожа и ногти неидеальны, а швы и заплатки делают ее похожей на часть тела Франкенштейна. Несмотря на это, Вещь тщательно ухаживает за собой: использует кремы, пилки и щипчики для маникюра, что делает персонажа вполне реалистичным.
Образ Вещи воплотил 28-летний румынский фокусник Виктор Доробанту, который до этого никогда не снимался в кино. Для роли искали молодого и подвижного человека, способного прятаться под столами и сидеть в неудобных позах целую вечность.
Перед каждой съемкой Виктор тратил по несколько часов, чтобы облачиться в специальный синий костюм, который на монтаже делает его «невидимым», руку же тщательно гримировали.
Сложности и мастерство: как создается эффект
Съемки Вещи — это настоящая акробатика. Виктор Доробанту принимал всевозможные позы: сидел вверх ногами, лежал на полу, прятался под кроватью и ходил на четвереньках. Каждое движение и жест передают эмоции персонажа — и, несмотря на отсутствие слов, Вещь стала полноценным и харизматичным героем сериала.
Фокусник признается, что роль потребовала невероятной физической и эмоциональной отдачи. Но для него это было судьбоносным явлением: еще до съемок, вдохновившись экранизациями семейки Аддамс, он сделал себе татуировку с Вещью, полагая, что «в такой маленькой вещи живет большая личность».
Эволюция Вещи — от отрубленной головы до живого персонажа
Эволюция Вещи от «головы в комиксах» до вполне живой руки в «Уэнздей» показывает, как технологии и талант актеров превращают маленький реквизит в самостоятельного героя. Сегодня Вещь — это не просто рука, а персонаж с характером, историей и эмоциями, который продолжает завоевывать сердца зрителей. И кто знает, возможно, Виктор Доробанту станет таким же культовым воплощением Вещи, каким когда-то был Кристофер Харт или Стивен Фокс.