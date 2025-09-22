В сериале Netflix «Уэнздей» Вещь выглядит как никогда реалистично: за привычной рукой семейки Аддамс теперь в буквальном смысле стоит живой человек — румынский фокусник Виктор Доробанту. Кем был этот персонаж раньше и как на протяжении 80 лет он менялся на экране, расскажем в статье.