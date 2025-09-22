Ричмонд
Секреты руки семейки Аддамс: кто играет Вещь в «Уэнздей» и как менялся персонаж

Расскажем, как менялся этот необычный персонаж на протяжении почти 80 лет и кто делал его таким харизматичным на экране
Олеся Лаврова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Уэнздей в Вещью, которая стоит на книге
По сравнению с другими адаптациями истории семейки Аддамс, в сериале «Уэнздей» Вещь выглядит наиболее реалистичноИсточник: Кадр из сериала «Уэнздей»

В сериале Netflix «Уэнздей» Вещь выглядит как никогда реалистично: за привычной рукой семейки Аддамс теперь в буквальном смысле стоит живой человек — румынский фокусник Виктор Доробанту. Кем был этот персонаж раньше и как на протяжении 80 лет он менялся на экране, расскажем в статье.

Истоки Вещи: от говорящей головы до руки

Сцена из комикса Чарльза Аддамса 1938 года, в которой Вещь меняет пластинку
Вещь в комиксах Чарльза Аддамса стала рукой не сразуИсточник: Изображение из комикса Чарльза Аддамса

Не все знают, что в оригинальных комиксах Чарльза Аддамса 1940-х годов Вещь была говорящей головой без тела. Автор задумывал персонажа настолько странным и отвратительным, чтобы на него было неприятно смотреть. Для телевидения этот образ решили смягчить: отрубленную голову заменили рукой, что в итоге стало одной из самых узнаваемых черт семейки Аддамс.

Кадр из первой экранизации Семейки Аддамс с табличкой Осторожно, Вещь!
Вдохновившая Дэвида Леви табличка с предупреждениемИсточник: Кадр из первой экранизации «Семейки Аддамс»

Первая экранизация «Семейки Аддамс» выходила с 1964 по 1966 год, ее снял Дэвид Леви. Именно он придумал, что Вещь должна быть рукой. Режиссер вдохновился одним из рисунков Чарльза Аддамса, где на табличке у дома семейки было написано: «Осторожно, Вещь!» — она перекочевала и в сериал. 

Гомес Аддамс измеряет пульс Вещи в сериале Семейка Аддамс
В сериале «Семейка Аддамс» Вещь не могла покидать свое жилищеИсточник: Кадр из первого фильма о семье Аддамс

Вещь тогда была рукой с гладкой кожей и длинным запястьем, обитала в деревянной шкатулке на столе и практически не выходил за пределы этого «дома-ящика» — технологии того времени не позволяли руке бегать по полу или забираться в портфель.

Тед Кэссиди в роли дворецкого семьи Аддамс
Теду Кэссиди приходилось играть сразу две роли: дворецкого и ВещиИсточник: Кадр из сериала «Семейка Аддамс»

Роль Вещи досталась Теду Кэссиди, который параллельно играл дворецкого. Когда персонаж появлялся в человеческом обличье, его заменяли коллеги по съемочной площадке. После сериала Леви семейка «засветилась» в спэшле «Хэллоуин с семейкой Аддамс» и даже в эпизодах «Скуби-Ду», но Вещь там чаще оставалась за кадром.

Популяризация Вещи: фильмы и ситкомы

Вещь отвлекает внимание супругов Аддамс во время игры в шахматы с Гомесом
Фильм Барри Зонненфельда принес Вещи большую популярностьИсточник: Кадр из фильма «Семейка Аддамс» Барри Зонненфельда

Самой популярной и узнаваемой стала версия Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» 1991 года. К этому времени спецэффекты позволяли Вещи свободно перемещаться в кадре, оставаясь «невидимой» за счет руки актера Кристофера Харта. Позже Зонненфельд снял сиквел «Ценности семейки Аддамс», а в 1998 году вышел ситком «Новая семейка Аддамс», где роль Вещи исполнил фокусник Стивен Фокс.

Каждое поколение экранизаций добавляло новые детали: в фильмах и сериалах Вещь могла двигаться по комнате, брать предметы и даже «выражать эмоции» без слов, что делало ее полноценным персонажем.

Вещь в сериале «Уэнздей»: рука оживает

Вещь из сериала Уэнздей стоит на столе в ботаническом саду
Такой Вещь предстала перед зрителем в сериале «Уэнздей»Источник: Кадр из сериала «Уэнздей»

Сериал Netflix «Уэнздей» представил Вещь в еще более натуралистичном виде. Рука теперь выглядит потрепанной жизнью: кожа и ногти неидеальны, а швы и заплатки делают ее похожей на часть тела Франкенштейна. Несмотря на это, Вещь тщательно ухаживает за собой: использует кремы, пилки и щипчики для маникюра, что делает персонажа вполне реалистичным.

28-летний румынский фокусник Виктор Доробанту, сыгравший Вещь в сериале Уэнздей
Для Виктора Доробанту роль Вещи стала первой в киноИсточник: соцсети

Образ Вещи воплотил 28-летний румынский фокусник Виктор Доробанту, который до этого никогда не снимался в кино. Для роли искали молодого и подвижного человека, способного прятаться под столами и сидеть в неудобных позах целую вечность.

Перед каждой съемкой Виктор тратил по несколько часов, чтобы облачиться в специальный синий костюм, который на монтаже делает его «невидимым», руку же тщательно гримировали.

Сложности и мастерство: как создается эффект

Румынский фокусник Виктор Доробанту во время съемок сериала Уэнздей в роли Вещи
Играть Вещь Виктору Доробанту было нелегкоИсточник: Официальное фото со съемок сериала «Уэнздей»

Съемки Вещи — это настоящая акробатика. Виктор Доробанту принимал всевозможные позы: сидел вверх ногами, лежал на полу, прятался под кроватью и ходил на четвереньках. Каждое движение и жест передают эмоции персонажа — и, несмотря на отсутствие слов, Вещь стала полноценным и харизматичным героем сериала.

Фокусник признается, что роль потребовала невероятной физической и эмоциональной отдачи. Но для него это было судьбоносным явлением: еще до съемок, вдохновившись экранизациями семейки Аддамс, он сделал себе татуировку с Вещью, полагая, что «в такой маленькой вещи живет большая личность».

Эволюция Вещи — от отрубленной головы до живого персонажа

Вещь, получившая собственную историю в сериале Уэнздей
В сериале «Уэнздей» Вещь обрела собственную историюИсточник: Кадр из сериала «Уэнздей»

Эволюция Вещи от «головы в комиксах» до вполне живой руки в «Уэнздей» показывает, как технологии и талант актеров превращают маленький реквизит в самостоятельного героя. Сегодня Вещь — это не просто рука, а персонаж с характером, историей и эмоциями, который продолжает завоевывать сердца зрителей. И кто знает, возможно, Виктор Доробанту станет таким же культовым воплощением Вещи, каким когда-то был Кристофер Харт или Стивен Фокс.