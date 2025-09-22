Кристина Асмус поделилась с поклонниками новыми фотографиями. 37-летняя актриса показала, как она провела выходные с 11-летней дочерью Анастасией.
Звезда «Интернов» вместе с наследницей и их собакой Трюфелем погуляла в парке. Асмус надела серый спортивный костюм и сделала легкий макияж. Ее наследница выбрала светлые спортивные штаны, серую кофту и кроссовки.
Напомним, Кристина Асмус родила дочь в браке с юмористом Гариком Харламовым. В 2020 году звезды развелись. Спустя четыре года юморист женился на актрисе Катерине Ковальчук.
Асмус недавно показала, как провела выходные в компании нового возлюбленного. Однако детали нового романа она не раскрывает.
«Это было превосходным решением. Вместо кинофестивалей и раутов палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, три дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж восемь штук», — сообщила актриса.