Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кристина Асмус показала, как провела выходные с 11-летней дочерью и собакой

Актриса с наследницей и домашним питомцем погуляли в парке

Кристина Асмус поделилась с поклонниками новыми фотографиями. 37-летняя актриса показала, как она провела выходные с 11-летней дочерью Анастасией.

Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети

Звезда «Интернов» вместе с наследницей и их собакой Трюфелем погуляла в парке. Асмус надела серый спортивный костюм и сделала легкий макияж. Ее наследница выбрала светлые спортивные штаны, серую кофту и кроссовки.

Напомним, Кристина Асмус родила дочь в браке с юмористом Гариком Харламовым. В 2020 году звезды развелись. Спустя четыре года юморист женился на актрисе Катерине Ковальчук.

Дочь Кристины Асмус, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус, фото: соцсети

Асмус недавно показала, как провела выходные в компании нового возлюбленного. Однако детали нового романа она не раскрывает.

«Это было превосходным решением. Вместо кинофестивалей и раутов палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, три дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж восемь штук», — сообщила актриса.