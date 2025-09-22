После того как полковник Стив Дж. Локджо начал охоту на банду мятежников, Перфидия оказалась за решеткой, а Боб с маленькой дочкой Уиллой был вынужден скрываться. Спустя 16 лет Локджо вернулся в жизнь Фергюсона, чтобы завершить начатое. Бобу не оставалось ничего другого, кроме как обратиться за помощью к своим бывшим соратникам.