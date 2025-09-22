Ричмонд
Что известно о фильме «Битва за битвой»: дата выхода истории о Бобе Фергюсоне

Кинокартина «Битва за битвой» стала популярной еще до премьеры. Звездный актерский состав и нетривиальный сюжет сделали свое дело: фильм ждут с нетерпением и критики, и зрители. Рассказываем, когда выйдет кинолента «Битва за битвой» и какие актеры сыграли главные роли.
Кадр из трейлера фильма Битва за битвой
«Битва за битвой» — криминально-драматический фильм режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо в главной роли. В статье рассказываем последние новости о премьерном показе: известна ли дата выхода, какие актеры сыграли ключевые роли, как проходили съемки и каким будет сюжет. 

Известно ли, когда выйдет фильм «Битва за битвой»

Да, дата выхода уже определена: премьера фильма «Битва за битвой» назначена на 26 сентября 2025 года. Режиссером картины выступил Пол Томас Андерсон, главную роль исполнил Леонардо ДиКаприо.

Фильм заявлен как криминальная драма с элементами политической сатиры, черной комедии и экшена. В его основе — вольная адаптация романа Томаса Пинчона «Винляндия», где события разворачиваются вокруг героев, чья молодость пришлась на бунтарские 1960-е годы.

Как проходили съемки фильма «Битва за битвой»

Съемки «Битвы за битвой» стартовали в конце января 2024 года и завершились в мае того же года. Производство проходило в разных городах Калифорнии, в том числе в Сакраменто, а также в Эль-Пасо, штат Техас. 

Картина снималась на 35-мм пленку с использованием технологии VistaVision — она позволила добиться особой резкости изображения и придала фильму атмосферу ретро. Натурные съемки заняли более полугода: для них требовалось перемещение большой группы, строительство декораций и организация полноценной инфраструктуры на площадке.

Кто снимается в фильме «Битва за битвой»

Шон Пенн и Тейяна Тейлор в трейлере фильма Битва за битвой
В фильме «Битва за битвой» собрался сильный актерский состав, который обещает яркие образы и интересное взаимодействие персонажей. 

Среди ключевых актеров:

О чем будет фильм «Битва за битвой»

По сюжету ключевой персонаж фильма — Боб Фергюсон, бывший борец за гражданские права, который в молодости состоял в группировке революционеров «Френч-75» вместе со своей женой Перфидией. 

После того как полковник Стив Дж. Локджо начал охоту на банду мятежников, Перфидия оказалась за решеткой, а Боб с маленькой дочкой Уиллой был вынужден скрываться. Спустя 16 лет Локджо вернулся в жизнь Фергюсона, чтобы завершить начатое. Бобу не оставалось ничего другого, кроме как обратиться за помощью к своим бывшим соратникам.