Анджелина Джоли вышла в свет в бархатном платье с глубоким вырезом

Актриса представила на кинофестивале в Сан-Себастьяне фильм со своим участием
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media

Анджелина Джоли приехала на международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Обладательница премии «Оскар» привезла на киносмотр в Испании картину «Кутюр» со своим участием.

Для европейской премьеры фильма 50-летняя кинозвезда выбрала элегантное платье из черного бархата, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса позировала перед поклонниками под легким дождем, накинув бархатный черный жакет с золотыми пуговицами. В качестве аксессуара Джоли предпочла бриллиантовые серьги.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

В фильме «Кутюр» Анджелина Джоли играет Максин, американку-режиссера, которая собирается снять фильм о парижской неделе моды. Среди блеска и неразберихи модных показов у Максин диагностируют рак груди.

Эта роль далась Джоли нелегко, учитывая, что ее мать, Маршелин Бертран, умерла в возрасте 56 лет после борьбы с раком яичников и молочной железы. В 2013 году сама Анджелина перенесла превентивную двойную мастэктомию.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Режиссером картины выступила Алис Винокур. Вместе с Джоли снимался французский актер Луи Гаррель.

В Сан-Себастьян звезда «Малефисенты» приехала, приостановив съемки драмы «Тревожные люди», где играет главную роль. Параллельно актриса завершает подготовку к новой ленте режиссера Дага Лаймана — шпионскому триллеру «Инициатива».

Ранее Анджелина Джоли повторила свою культовую позу, ставшую мемом.