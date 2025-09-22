Анджелина Джоли приехала на международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Обладательница премии «Оскар» привезла на киносмотр в Испании картину «Кутюр» со своим участием.
Для европейской премьеры фильма 50-летняя кинозвезда выбрала элегантное платье из черного бархата, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса позировала перед поклонниками под легким дождем, накинув бархатный черный жакет с золотыми пуговицами. В качестве аксессуара Джоли предпочла бриллиантовые серьги.
В фильме «Кутюр» Анджелина Джоли играет Максин, американку-режиссера, которая собирается снять фильм о парижской неделе моды. Среди блеска и неразберихи модных показов у Максин диагностируют рак груди.
Эта роль далась Джоли нелегко, учитывая, что ее мать, Маршелин Бертран, умерла в возрасте 56 лет после борьбы с раком яичников и молочной железы. В 2013 году сама Анджелина перенесла превентивную двойную мастэктомию.
Режиссером картины выступила Алис Винокур. Вместе с Джоли снимался французский актер Луи Гаррель.
В Сан-Себастьян звезда «Малефисенты» приехала, приостановив съемки драмы «Тревожные люди», где играет главную роль. Параллельно актриса завершает подготовку к новой ленте режиссера Дага Лаймана — шпионскому триллеру «Инициатива».
Ранее Анджелина Джоли повторила свою культовую позу, ставшую мемом.