Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдавии за «милитаризм»

В Молдавии запретили советскую комедию за «милитаристский контекст и политическое содержание»
Юрий Яковлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Юрий Яковлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Правящая партия действия и солидарности Майи Санду приняла решение о запрете показа культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В посте утверждается, что в картине обнаружили недопустимый «милитаристский контекст и политическое содержание». При этом другие подробности решения не раскрываются.

«Иван Васильевич меняет профессию» — известная советская комедия 1973 года режиссера Леонида Гайдая, основанная на пьесе Михаила Булгакова. Фильм рассказывает о невероятных приключениях управдома Ивана Васильевича Бунши и его соседа-изобретателя, создавшего машину времени.