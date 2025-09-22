Ричмонд
34-летняя дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с тяжелобольным актером

Скаут Уиллис опубликовала совместное фото со знаменитым отцом

Скаут Уиллис, средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, в личном блоге поделилась кадрами, которые были сделаны этим летом. На одном из снимков она была запечатлена с 70-летним отцом и своей сестрой Таллулой.

Брюс Уиллис с дочерями, фото: соцсети
Брюс Уиллис с дочерями, фото: соцсети

Они сидели на диване, обнимали звезду «Крепкого орешка» и радостно улыбались. На других снимках позировала и 62-летняя Мур.

«Запоздалые новости из чудесного лета», — подписала кадры 34-летняя Уиллис.

Поклонники восхитились семейной идиллией звезд.

Деми Мур с дочерями, фото: соцсети
Деми Мур с дочерями, фото: соцсети

«Какая красивая и веселая семья», «Твой папа выглядит великолепно», «Обожаю такие фотографии! Люблю Брюса. Всегда улыбается. Такая красивая семья», «Мои наилучшие пожелания твоему папе. Мне нравится видеть, как настоящий мужчина Брюс Уиллис улыбается и получает любовь от своей семьи», «Думаю и молюсь о вашей чудесной семье».

Напомним, в 2022 году Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры. Актер сообщил, что у него диагностировали лобно-височную деменцию. В конце августа 2025 года его жена Эмма Хеминг сообщила, что переселила супруга в отдельный дом, где за ним будет ухаживать сиделка.

Ранее Деми Мур высказалась о переселении тяжелобольного Брюса Уиллиса в отдельный дом. 