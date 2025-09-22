Напомним, в 2022 году Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры. Актер сообщил, что у него диагностировали лобно-височную деменцию. В конце августа 2025 года его жена Эмма Хеминг сообщила, что переселила супруга в отдельный дом, где за ним будет ухаживать сиделка.