Скаут Уиллис, средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, в личном блоге поделилась кадрами, которые были сделаны этим летом. На одном из снимков она была запечатлена с 70-летним отцом и своей сестрой Таллулой.
Они сидели на диване, обнимали звезду «Крепкого орешка» и радостно улыбались. На других снимках позировала и 62-летняя Мур.
«Запоздалые новости из чудесного лета», — подписала кадры 34-летняя Уиллис.
Поклонники восхитились семейной идиллией звезд.
«Какая красивая и веселая семья», «Твой папа выглядит великолепно», «Обожаю такие фотографии! Люблю Брюса. Всегда улыбается. Такая красивая семья», «Мои наилучшие пожелания твоему папе. Мне нравится видеть, как настоящий мужчина Брюс Уиллис улыбается и получает любовь от своей семьи», «Думаю и молюсь о вашей чудесной семье».
Напомним, в 2022 году Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры. Актер сообщил, что у него диагностировали лобно-височную деменцию. В конце августа 2025 года его жена Эмма Хеминг сообщила, что переселила супруга в отдельный дом, где за ним будет ухаживать сиделка.
Ранее Деми Мур высказалась о переселении тяжелобольного Брюса Уиллиса в отдельный дом.