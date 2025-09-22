Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зендая в мини-платье впервые за долгое время вышла в свет с Томом Холландом

Актриса Зендая в мини-платье вышла на публику с женихом Холландом

Голливудская актриса Зендая впервые за долгое время появилась на публике с женихом Томом Холландом. Фото опубликовано на сайте People.

Зендая в мини-платье впервые за долгое время вышла в свет с Томом Холландом
Зендая в мини-платье впервые за долгое время вышла в свет с Томом ХолландомИсточник: www_gazeta_ru

Знаменитости посетили благотворительный вечер, который состоялся 20 сентября в аукционном доме Christie's в Лондоне. Мероприятие под названием «Posh Pub Quiz» было организовано организацией The Brothers Trust, которой актер управляет вместе со своими родителями и тремя братьями. Артистка вышла на публику в черном мини-платье, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Она добавила к образу серьги и кольцо. Том Холланд был одет в белую рубашку с бабочкой, костюм и туфли.

7 января стало известно, что актер помолвлен со звездой «Эйфории». По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.

Ранее Зендая рассказала о свиданиях с Томом Холландом на съемках совместного фильма.