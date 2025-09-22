Зендая в мини-платье впервые за долгое время вышла в свет с Томом Холландом

Голливудская актриса Зендая впервые за долгое время появилась на публике с женихом Томом Холландом. Фото опубликовано на сайте People.
Знаменитости посетили благотворительный вечер, который состоялся 20 сентября в аукционном доме Christie's в Лондоне. Мероприятие под названием «Posh Pub Quiz» было организовано организацией The Brothers Trust, которой актер управляет вместе со своими родителями и тремя братьями. Артистка вышла на публику в черном мини-платье, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Она добавила к образу серьги и кольцо. Том Холланд был одет в белую рубашку с бабочкой, костюм и туфли.
7 января стало известно, что актер помолвлен со звездой «Эйфории». По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.
Ранее Зендая рассказала о свиданиях с Томом Холландом на съемках совместного фильма.