Актер Илья Дель вышел на связь после падения и перелома позвоночника

12 апреля стало известно, что мужчину госпитализировали в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, он получил несколько ножевых ранений груди, у него было задето правое легкое. Ранения 40-летнему Делю нанесла его сожительница, 26-летняя актриса Александра Дроздова. По версии следствия, ее действия объяснялись «внезапно возникшими личными неприязненными отношениями».