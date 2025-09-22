Екатерина Вилкова накануне посетила закрытие четвертого кинофестиваля «Новый сезон», который проходил в Сочи. На мероприятии 41-летняя актриса появилась в элегантном наряде.
Она надела черное платье-бюстье с корсетом и полупрозрачнной пышной юбкой длины миди, а также черные туфли-лодочки на каблуках. Звезде сериала «Отель Элеон» собрали волосы в гладкий пучок и сделали нежный макияж.
Напомним, четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходил с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор». В его рамках проходил смотр новинок от отечественных киноплатформ.
На закрытии Анна Михалкова и Гоша Куценко получили награды фестиваля «Новый сезон».
Ранее Екатерина Вилкова показала редкое фото с подросшими детьми — 11-летним сыном Петром и 13-летней дочерью Павлой.