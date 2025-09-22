Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Вилкова показала стройную фигуру в платье-бюстье

Екатерина Вилкова появилась на закрытии кинофестиваля «Новый сезон»

Екатерина Вилкова накануне посетила закрытие четвертого кинофестиваля «Новый сезон», который проходил в Сочи. На мероприятии 41-летняя актриса появилась в элегантном наряде.

Екатерина Вилкова на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Екатерина Вилкова на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба

Она надела черное платье-бюстье с корсетом и полупрозрачнной пышной юбкой длины миди, а также черные туфли-лодочки на каблуках. Звезде сериала «Отель Элеон» собрали волосы в гладкий пучок и сделали нежный макияж.

Напомним, четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходил с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор». В его рамках проходил смотр новинок от отечественных киноплатформ.

На закрытии Анна Михалкова и Гоша Куценко получили награды фестиваля «Новый сезон».

Ранее Екатерина Вилкова показала редкое фото с подросшими детьми — 11-летним сыном Петром и 13-летней дочерью Павлой.