Звезда «Солдат» улетел с молодой возлюбленной и сыном из России

Актер перестал скрывать свой роман с Чередниченко летом 2022 года. По словам артиста, 17-летняя разница в возрасте их не смущает и никак не влияет на отношения. Девушка легко смогла найти общий язык с детьми актера от предыдущих браков. В сети многие раскритиковали звезду «Солдат» за очередной «мимолетный роман», но он не обращает внимания на подобные комментарии, как и его возлюбленная. Жидков верит, что они создадут крепкую семью, поскольку им легко и комфортно вместе.