Звезда «Солдат» улетел с молодой возлюбленной и сыном из России

Звезда сериала «Солдаты» Иван Жидков улетел с молодой возлюбленной Марией Чередниченко и сыном Степаном из России. Актер признался подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что это было спонтанное решение. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. По словам артиста, они решили четыре дня провести в Дубае.
«Спонтанно решили улететь… на четыре дня. Мы находимся в славном городе Дубай», — поделился он.
Актер перестал скрывать свой роман с Чередниченко летом 2022 года. По словам артиста, 17-летняя разница в возрасте их не смущает и никак не влияет на отношения. Девушка легко смогла найти общий язык с детьми актера от предыдущих браков. В сети многие раскритиковали звезду «Солдат» за очередной «мимолетный роман», но он не обращает внимания на подобные комментарии, как и его возлюбленная. Жидков верит, что они создадут крепкую семью, поскольку им легко и комфортно вместе.
Чередниченко недавно ответила на частый вопрос от подписчиков, когда у них будет свадьба. Актриса призналась, что они по-разному представляют себе это торжество, поэтому не будут его устраивать. Возлюбленная артиста также рассказала, что пока они не планируют общего ребенка. Она хочет стать матерью, но позже.
У Жидкова уже есть двое детей: дочь Мария от артистки Татьяны Арнтгольц и сын Степан от модели Лилии Соловьевой.
Ранее звезда «Солдат» купил молодой возлюбленной Мерседес.