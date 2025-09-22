В третьем сезоне «Ведьмака» Геральт, Йеннифэр и Цири пытаются скрыться от многочисленных врагов и при этом сохранить единство. Йеннифэр берет на себя задачу обучать Цири магии и приводит ее в Аретузу. Однако Академия оказывается центром интриг и предательств, а на Цири продолжают охотиться королевства, маги и другие силы, стремящиеся использовать ее могущество. На фоне растущего напряжения Геральт делает все возможное, чтобы защитить принцессу и сохранить баланс в мире, где каждый играет в собственную опасную игру.