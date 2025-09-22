Жена звезды «Универа» показала, как они выглядели в день знакомства 14 лет назад

«14 лет. 4 свадьбы, 1 венчание. Трое детей. Мы не могли представить, что будет так. Тогда, 14 лет назад, нам просто было хорошо вместе. Мы отмечаем этот день, считая его важным. Каждый год закатываем глаза от увеличивающейся цифры в совместно проведенных годах. Но мне кажется, что сегодня нам вместе в тысячу раз лучше. Мы еще больше кайфуем друг от друга, особенно ценя все пройденное за эти годы», — высказалась блогер.