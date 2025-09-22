Жена звезды «Универа» показала, как они выглядели в день знакомства 14 лет назад

Жена звезды сериала «Универ» Арарата Кещяна показала, как они с мужем изменились за годы брака. Психолог Екатерина Кещян опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, снятое в день их знакомства. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. По признанию специалиста, они отмечают эту дату, считая ее важной.
«14 лет. 4 свадьбы, 1 венчание. Трое детей. Мы не могли представить, что будет так. Тогда, 14 лет назад, нам просто было хорошо вместе. Мы отмечаем этот день, считая его важным. Каждый год закатываем глаза от увеличивающейся цифры в совместно проведенных годах. Но мне кажется, что сегодня нам вместе в тысячу раз лучше. Мы еще больше кайфуем друг от друга, особенно ценя все пройденное за эти годы», — высказалась блогер.
Супруги официально расписались 11 января 2013 года в Москве. После этого они улетели в Таиланд, где у них была красивая свадебная церемония. Вернувшись в Москву, пара приняла решение организовать торжество для друзей и самых близких людей. А потом они сыграли свадьбу в Казахстане — на родине жены актера.
Пара воспитывает трех дочерей: 11-летнюю Еву, 7-летнюю Диану и 2-летнюю Ани. Бизнесвумен признавалась, что муж мечтал о сыне-первенце. После УЗИ, когда врач озвучил пол ребенка, актер очень расстроился, а психолог разрыдалась, увидев реакцию супруга. Сейчас супруги вспоминает об этом с улыбкой, но тогда жене артиста было не до смеха.