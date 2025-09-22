Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Дневников вампира» Нину Добрев сняли в купальнике во время отдыха на яхте

Актриса отдыхает в Италии вместе с Заком Эфроном

Появились снимки без фотошопа канадской актрисы болгарского происхождения Нины Добрев в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Нина Добрев
Нина ДобревИсточник: Legion-Media.ru

36-летнюю звезду сериала «Дневники вампира» запечатлели во время отдыха на яхте у берегов Италии. Она предстала перед камерой в черном купальнике, который состоял из сетчатого бюстгальтера и боди с вырезом до талии. При этом компанию артистке составил американский актер Зак Эфрон.

В свою очередь, на прошлой неделе стало известно, что Нина Добрев и сноубордист Шон Уайт объявили о разрыве после пяти лет отношений и года после помолвки.

«Это было обоюдное решение, оно далось нелегко, но оно было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу», — рассказал журналу People инсайдер.

Ранее в сентябре Нина Добрев объяснила решение покинуть «Дневники вампира».