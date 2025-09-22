Сильвестр Сталлоне хотел омолодиться с помощью ИИ для нового приквела «Рэмбо»

Сильвестр Сталлоне, известный своими культовыми ролями в кино, в частности, в серии фильмов о Джоне Рэмбо, сделал интересное предложение, касающееся будущего этой франшизы. В недавнем интервью в подкасте Bingeworthy он высказал идею о создании приквела к «Рэмбо», в котором он мог бы вновь сыграть своего знаменитого персонажа, используя современные технологии искусственного интеллекта для омоложения образа.
«Все думали, что я сошел с ума. Искусственный интеллект достаточно развит, чтобы пройти через Сайгона, увидеть его в 18 лет и, по сути, использовать то же изображение. Так что это не такая уж большая натяжка», — заявил Сталлоне.
Тем не менее, руководство студии сочло эту идею безумной. 79-летнему актеру предстояло бы воплотить образ 18-летнего Рэмбо, что требовало бы не только физической подготовки, но и серьезной трансформации внешности. Такой масштабный проект оказался слишком рискованным для продюсеров, которые предпочли более традиционные подходы к созданию контента. В главной роли зрители увидят талантливого артиста Ноа Сентинео.
Ранее Сильвестр Сталлоне трогательно поздравил жену с днем рождения.