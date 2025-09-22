Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сильвестр Сталлоне хотел омолодиться с помощью ИИ для нового приквела «Рэмбо»

Тем не менее, руководство студии сочло эту идею безумной
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр СталлонеИсточник: Legion-Media.ru

Сильвестр Сталлоне, известный своими культовыми ролями в кино, в частности, в серии фильмов о Джоне Рэмбо, сделал интересное предложение, касающееся будущего этой франшизы. В недавнем интервью в подкасте Bingeworthy он высказал идею о создании приквела к «Рэмбо», в котором он мог бы вновь сыграть своего знаменитого персонажа, используя современные технологии искусственного интеллекта для омоложения образа.

«Все думали, что я сошел с ума. Искусственный интеллект достаточно развит, чтобы пройти через Сайгона, увидеть его в 18 лет и, по сути, использовать то же изображение. Так что это не такая уж большая натяжка», — заявил Сталлоне.

Тем не менее, руководство студии сочло эту идею безумной. 79-летнему актеру предстояло бы воплотить образ 18-летнего Рэмбо, что требовало бы не только физической подготовки, но и серьезной трансформации внешности. Такой масштабный проект оказался слишком рискованным для продюсеров, которые предпочли более традиционные подходы к созданию контента. В главной роли зрители увидят талантливого артиста Ноа Сентинео.

Ранее Сильвестр Сталлоне трогательно поздравил жену с днем рождения.