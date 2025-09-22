Ричмонд
Зак Эфрон удивил новым имиджем во время отпуска в Италии с Ниной Добрев

Актер осветлил свои волосы

Зак Эфрон попал в объективы папарацци с крашеными светлыми волосами и обнаженным торсом во время поездки в Италию с друзьями, среди которых была вновь одинокая Нина Добрев.

Зак Эфрон
Зак ЭфронИсточник: Legion-Media.ru

Новый образ 37-летнего актера пришелся по душе поклонникам, которые оставили множество хвалебных комментариев в соцсетях: «У Зака Эфрона новая эра… и он все равно выглядит сексуально», «Как у него получается выглядеть идеально в любом образе?», «А ему идет!».

Зак Эфрон и Нина Добрев
Зак Эфрон и Нина ДобревИсточник: Legion-Media.ru

Ранее стало известно, что Зак Эфрон и Уилл Феррелл снимутся в комедии режиссера Николаса Столлера.