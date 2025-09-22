Тома Холланда срочно госпитализировали со съемок «Человека-паука»

Британского актера Тома Холланда срочно госпитализировали со съемок картины «Человек-паук: совершенно новый день», он получил травму во время выполнения трюка, пишет The Sun.
Уточняется, что актер разбил голову. Скорую помощь вызвали прямо на съемочную площадку.
«Нас вызвали в 10:30 утра в пятницу, чтобы оказать помощь пациенту, получившему травму в студии Leavesden Studios в Уотфорде. Пациент был доставлен в больницу для дальнейшего лечения», — заявил газете представитель скорой помощи Восточной Англии.
По данным издания, у Холланда — сотрясение мозга.
Его отец Том Доминик на благотворительном ужине в Мейфэре в воскресенье, 21 сентября, подтвердил, что сын получил травму. По его словам, съемки картины от Marvel приостановлены.