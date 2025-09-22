Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тома Холланда срочно госпитализировали со съемок «Человека-паука»

Съемки фильма приостановлены
Том Холланд
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

Британского актера Тома Холланда срочно госпитализировали со съемок картины «Человек-паук: совершенно новый день», он получил травму во время выполнения трюка, пишет The Sun.

Уточняется, что актер разбил голову. Скорую помощь вызвали прямо на съемочную площадку.

«Нас вызвали в 10:30 утра в пятницу, чтобы оказать помощь пациенту, получившему травму в студии Leavesden Studios в Уотфорде. Пациент был доставлен в больницу для дальнейшего лечения», — заявил газете представитель скорой помощи Восточной Англии.

По данным издания, у Холланда — сотрясение мозга.

Его отец Том Доминик на благотворительном ужине в Мейфэре в воскресенье, 21 сентября, подтвердил, что сын получил травму. По его словам, съемки картины от Marvel приостановлены.