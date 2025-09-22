Ричмонд
Леонардо ДиКаприо снова снимется в фильме Мартина Скорсезе

В фильме «Что происходит ночью» сыграет также Дженнифер Лоуренс
Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе
Леонардо ДиКаприо и Мартин СкорсезеИсточник: Legion-Media.ru

Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе. Картина, которая называется «Что происходит ночью», основана на романе Питера Кэмерона. Начало съемок запланировано на январь 2026 года.

Лента расскажет о муже и жене, задумавших усыновить ребенка. С этой целью супруги отправляются из Америки в заснеженный европейский город. В отеле, где они останавливаются, проживают странные и мистические персонажи. Постепенно супружеская пара начинает терять связь с реальностью.

Выдвигаются предположения, что новая картина Скорсезе напомнит его фильм «Остров проклятых», где герой Леонардо ДиКаприо тоже затерялся между кажущимся и реальным.

ДиКаприо — один из любимых актеров Скорсезе. Он снимался также в «Бандах Нью-Йорка» и «Авиаторе». Драма «Убийцы цветочной луны», вышедшая в 2023 году, — последняя на данный момент совместная работа культового режиссера и знаменитого актера.

Ранее Леонардо ДиКаприо рассказал о дальнейших планах на свою карьеру.