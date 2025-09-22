Лента расскажет о муже и жене, задумавших усыновить ребенка. С этой целью супруги отправляются из Америки в заснеженный европейский город. В отеле, где они останавливаются, проживают странные и мистические персонажи. Постепенно супружеская пара начинает терять связь с реальностью.