Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе. Картина, которая называется «Что происходит ночью», основана на романе Питера Кэмерона. Начало съемок запланировано на январь 2026 года.
Лента расскажет о муже и жене, задумавших усыновить ребенка. С этой целью супруги отправляются из Америки в заснеженный европейский город. В отеле, где они останавливаются, проживают странные и мистические персонажи. Постепенно супружеская пара начинает терять связь с реальностью.
Выдвигаются предположения, что новая картина Скорсезе напомнит его фильм «Остров проклятых», где герой Леонардо ДиКаприо тоже затерялся между кажущимся и реальным.
ДиКаприо — один из любимых актеров Скорсезе. Он снимался также в «Бандах Нью-Йорка» и «Авиаторе». Драма «Убийцы цветочной луны», вышедшая в 2023 году, — последняя на данный момент совместная работа культового режиссера и знаменитого актера.
