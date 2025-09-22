Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дрессировщика из сериала Netflix «Король тигров» насмерть растерзал тигр

Трагедия произошла в заповеднике в американской Оклахоме
Кадр из сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»
Кадр из сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»

Дрессировщика из сериала Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» Райана Исли насмерть растерзал тигр в заповеднике в американской Оклахоме, пишет New York Post со ссылкой на администрацию учреждения.

«Эта трагедия является болезненным напоминанием о красоте и непредсказуемости мира природы. Райан принимал эти риски не из-за безрассудства, а из любви», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в Центре посетители могли заказать экскурсию с гидом, чтобы посмотреть больших кошек, либо попасть на их дрессировку. Сейчас заповедник закрыт.

По данным издания, Исли выкупил тигров у звезды сериала «Король тигров» Джо Экзотика, который сел в тюрьму на 21 год за отмывание денег при торговле людьми, средства мужчина тратил на покупку экзотических животных.

Детали гибели дрессировщика не раскрываются.

Ране сообщалось, что еще одну звезду саги Netflix «Король тигров» отправили в тюрьму.