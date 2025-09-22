Дрессировщика из сериала Netflix «Король тигров» насмерть растерзал тигр

Дрессировщика из сериала Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» Райана Исли насмерть растерзал тигр в заповеднике в американской Оклахоме, пишет New York Post со ссылкой на администрацию учреждения.
«Эта трагедия является болезненным напоминанием о красоте и непредсказуемости мира природы. Райан принимал эти риски не из-за безрассудства, а из любви», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в Центре посетители могли заказать экскурсию с гидом, чтобы посмотреть больших кошек, либо попасть на их дрессировку. Сейчас заповедник закрыт.
По данным издания, Исли выкупил тигров у звезды сериала «Король тигров» Джо Экзотика, который сел в тюрьму на 21 год за отмывание денег при торговле людьми, средства мужчина тратил на покупку экзотических животных.
Детали гибели дрессировщика не раскрываются.
Ране сообщалось, что еще одну звезду саги Netflix «Король тигров» отправили в тюрьму.