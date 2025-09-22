Дмитрий Певцов рассказал об отношении к Алле Пугачевой в России

18 сентября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Пугачеву после скандального интервью Гордеевой следует привлечь к уголовной ответственности. Он подчеркнул, что неважно, сколько этот процесс может занять времени. По его словам, «необходимо показывать своей стране, в том числе и Пугачевой, что не будет никакого помилования».