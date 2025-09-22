Ричмонд
Дмитрий Певцов рассказал об отношении к Алле Пугачевой в России

Певцов: Пугачеву в России перестали уважать
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

Певицу Аллу Пугачеву в России забыли и перестали уважать. Об этом РИА Новости заявил актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Он отметил, что не смотрел последнее интервью певицы, так как у него есть «гораздо более интересные занятия». Певцов подчеркнул, что Пугачева в России уже давно забыта, а те, кто ее помнил и уважал, уже перестали это делать.

10 сентября знаменитость дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), в котором откровенно рассказала о своем отъезде из России, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала.

18 сентября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Пугачеву после скандального интервью Гордеевой следует привлечь к уголовной ответственности. Он подчеркнул, что неважно, сколько этот процесс может занять времени. По его словам, «необходимо показывать своей стране, в том числе и Пугачевой, что не будет никакого помилования».

Ранее Дмитрий Певцов высказался о предателях родины после выхода интервью Пугачевой.