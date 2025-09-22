«Дракула» Люка Бессона стал лидером российского кинопроката вторую неделю подряд

Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. Узнав о ее трагической смерти, главный герой отрекается от Бога. Принц решается обречь себя на бессмертие, узнав, что Елизавета может переродиться. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в облике молодой девушки Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/Мина).