«Дракула» Люка Бессона стал лидером российского кинопроката вторую неделю подряд

На втором месте триллер «Долгая прогулка»

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кинокартина «Дракула» (Dracula: A Love Tale, 2025) Люка Бессона лидирует в кинопрокате России и СНГ вторую неделю подряд, собрав 115,1 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за 18—21 сентября.

Люк Бессон
О нетипичном «Дракуле», комичном Вальце и теленке по кличке Леон. Большое интервью с Люком Бессоном

Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. Узнав о ее трагической смерти, главный герой отрекается от Бога. Принц решается обречь себя на бессмертие, узнав, что Елизавета может переродиться. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в облике молодой девушки Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/Мина).

Кадр из фильма «Долгая прогулка»
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

На второй строчке расположился триллер «Долгая прогулка» (The Long Walk, 2025) Фрэнсиса Лоуренса, собрав 110,6 млн рублей за выходные. Фильм снят по книге Стивена Кинга, опубликованной в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Сюжет фильма разворачивается в антиутопическом будущем, где тоталитарное государство ежегодно проводит смертельное соревнование — «Долгую прогулку».

Режиссер картины также известен по работам над фильмами «Константин», «Я — легенда» и серией «Голодные игры». Главную роль Майора исполнил Марк Хэмилл. В фильме снялись Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Бен Ван.

Кадр из фильма «Зверопоезд»
Кадр из фильма «Зверопоезд»

Мультфильм «Зверопоезд» (Falcon Express, 2025) опустился на третью строчку кинопроката, собрав 55,2 млн рублей. По сюжету домашние животные должны остановить злодея барсука Ганса. Оказавшись в заложниках на поезде, герои могут положиться только на умного енота Сокола.