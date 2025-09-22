«Дракула» Люка Бессона стал лидером российского кинопроката вторую неделю подряд

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кинокартина «Дракула» (Dracula: A Love Tale, 2025) Люка Бессона лидирует в кинопрокате России и СНГ вторую неделю подряд, собрав 115,1 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за
Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. Узнав о ее трагической смерти, главный герой отрекается от Бога. Принц решается обречь себя на бессмертие, узнав, что Елизавета может переродиться. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в облике молодой девушки Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/Мина).
На второй строчке расположился триллер «Долгая прогулка» (The Long Walk, 2025) Фрэнсиса Лоуренса, собрав 110,6 млн рублей за выходные. Фильм снят по книге Стивена Кинга, опубликованной в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Сюжет фильма разворачивается в антиутопическом будущем, где тоталитарное государство ежегодно проводит смертельное соревнование — «Долгую прогулку».
Режиссер картины также известен по работам над фильмами «Константин», «Я — легенда» и серией «Голодные игры». Главную роль Майора исполнил Марк Хэмилл. В фильме снялись Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Бен Ван.
Мультфильм «Зверопоезд» (Falcon Express, 2025) опустился на третью строчку кинопроката, собрав 55,2 млн рублей. По сюжету домашние животные должны остановить злодея барсука Ганса. Оказавшись в заложниках на поезде, герои могут положиться только на умного енота Сокола.