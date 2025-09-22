«Этим летом я стала красивой» — романтическая мелодрама, основанная на одноименном бестселлере Дженни Хан. Это история о жарком лете на пороге взросления и о первой любви, которая может разбить сердце. В сериале рассказывается о любовном треугольнике между Изабель, или Белли, и братьями Фишер. Когда девушке исполняется 16 лет, старший брат Конрад, прежде равнодушный, неожиданно начинает проявлять к ней интерес. Белли это одновременно радует и пугает, ведь рядом всегда есть и младший брат Джереми, готовый поддержать ее.