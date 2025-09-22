Ричмонд
Чем закончился 3 сезон сериала «Этим летом я стала красивой»: итоги романтической истории

Сериал «Этим летом я стала красивой» — мелодрама о первой любви и непростом взрослении. Рассказываем, чем закончился третий сезон и как сложилась судьба Изабель и других героев.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Этим летом я стала красивой
Кадр из сериала «Этим летом я стала красивой»

Последний эпизод третьего сезона сериала «Этим летом я стала красивой» называется «Наконец-то». И это не случайно. Любовный треугольник Белли, Конрада и Джереми разрешился. В финале зрители увидели, кого выбрала главная героиня, как изменились ее отношения с братьями Фишер и какие решения приняли другие персонажи. В статье мы разберем ключевые события последней серии.

Итоги финальной серии 3 сезона «Этим летом я стала красивой»

«Этим летом я стала красивой» — романтическая мелодрама, основанная на одноименном бестселлере Дженни Хан. Это история о жарком лете на пороге взросления и о первой любви, которая может разбить сердце. В сериале рассказывается о любовном треугольнике между Изабель, или Белли, и братьями Фишер. Когда девушке исполняется 16 лет, старший брат Конрад, прежде равнодушный, неожиданно начинает проявлять к ней интерес. Белли это одновременно радует и пугает, ведь рядом всегда есть и младший брат Джереми, готовый поддержать ее.

Именно вокруг этих непростых отношений и строится сюжет трех сезонов: вместе с героями зритель проходит путь взросления, испытаний и выбора. Третий сезон стал кульминацией истории — в нем Белли наконец решила, кого по-настоящему любит и как хочет строить свою жизнь дальше.

В финале третьего сезона Белли встречает свой день рождения в Париже. Именно туда приезжает Конрад, и их встреча становится кульминацией всей истории. Сначала Белли старается держать дистанцию: между ними слишком много недосказанности и боли. Но прогулка по городу и откровенный разговор постепенно возвращают чувства, которые невозможно игнорировать.

Решающий момент наступает, когда Белли понимает: ее сердце по-прежнему принадлежит Конраду. Она спешит, чтобы признаться ему в любви, и делает выбор, которого ждала все это время. В сериале история завершается не свадьбой, как в книге, а искренним решением быть вместе — без давления и чужих ожиданий.

Параллельно финал дает завершение и другим линиям. Джереми начинает новые отношения с Дениз, выходя из замкнутого круга ревности и неразделенной любви. Тейлор и Стивен, несмотря на разногласия и планы на будущее, сохраняют связь и пытаются строить отношения дальше.

Заключительные кадры возвращают зрителей к Cousins Beach — дому, с которого все началось. Это символичный жест: место, где Белли впервые столкнулась с любовью и взрослением, становится точкой отсчёта её новой жизни.

Как сложилась судьба героев

Рассмотрим, как сложилась судьба ключевых персонажей в финале.

Белли

Лола Танг в роли Белли в сериале Этим летом я стала красивой
Лола Танг в роли Белли в сериале «Этим летом я стала красивой»

В конце сезона выбирает Конрада. Белли (Лола Танг) отказывает Джереми, расстается с ним и уезжает в Париж. Но Конрад прилетает на ее день рождения, они проводят день вместе, вспоминают прошлое, снова сближаются, и Белли в решающий момент признается, что ее сердце все еще с Конрадом. 

Конрад Фишер 

Кристофер Брайни в роли Конрада в сериале Этим летом я стала красивой
Кристофер Брайни в роли Конрада в сериале «Этим летом я стала красивой»

Получает признание от Белли и их воссоединение. Конрад (Кристофер Брайни) прилетает в Париж, делает шаг навстречу, после сомнений и сложностей, и в финале они вместе возвращаются на Cousins Beach как пара.

Джереми Фишер 

Гэвин Касалежно в роли Джереми в сериале Этим летом я стала красивой
Гэвин Касалежно в роли Джереми в сериале «Этим летом я стала красивой»

В финале сезона расстается с Белли и начинает встречаться с Дениз. Джереми (Гэвин Касалежно) остается на Cousins House на ужине с друзьями и семьей, и между ним и Дениз завязываются чувства.

Будет ли продолжение сериала «Этим летом я стала красивой»

Четвертого сезона у сериала не будет — третий стал финальным. История изначально задумывалась как экранизация трилогии Дженни Хан, и каждая книга легла в основу одного сезона.

Вместо продолжения в формате сериала Prime Video готовит полнометражный фильм, который станет заключительной частью истории Белли после событий третьего сезона. При этом сама Дженни Хан не исключает, что в будущем мир «Этим летом я стала красивой» может получить развитие в спин-оффах или других проектах, но пока конкретных планов на новый сезон нет.