Танцы, звезды и ИИ: как прошло закрытие фестиваля «Новый сезон»

На курорте Роза Хутор в Сочи завершился четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Перед торжественной церемонией вручения наград по звездной дорожке прошлись Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Екатерина Вилкова, Дарья Мороз, Ольга Медынич, Даниил Страхов, Анна Чиповская, Даниил Воробьев, Кристина Бабушкина, Леонид Бичевин, Юлия Хлынина, Анна Банщикова и многие другие гости.
ИИ, танцы, инклюзивность: кому достались призы
Первым наградили онлайн-кинотеатр Kion: он был отмечен в новой номинации, введенной в этом году, – за лучший трейлер платформы, так называемый дженерик. Представитель стриминга получил награду из рук директора «Нового сезона» Полины Зуевой и руководителя кинонаправления маркетинга ВКонтакте Дмитрия Берчука.
Победителями в номинациях «Герой нового сезона» и «Героиня нового сезона», заменяющих традиционные формулировки «Лучший актер» и «Лучшая актриса», стали Гоша Куценко – за роль бывшего заключенного в драмеди «Встать на ноги», и Анна Михалкова, сыгравшая журналистку, расследующую последствия ядерных испытаний, в сериале «Полураспад».
Лучшим полнометражным фильмом была признала лирическая комедия «Семьянин» с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь. Самым ожидаемым сериалом был назван «Встать на ноги», где, помимо Гоши Куценко, снялись Мила Ершова, Алексей Розин, Кузьма Котрелев и Святослав Рогожан.
Награду в номинации «Открытие нового сезона» получил хореограф Мигель, который дебютировал как кинорежиссер, поставив драму «Искусство падения», рассказывающую об изнанке шоу «Танцы». Получая награду, Мигель не мог сдержать эмоций: «Вау! Я всех люблю!».
В финале церемонии специальный приз был вручен экспериментальному проекту – 10-минутному пилоту комедийного сериала «Феофан», который был «снят» искусственным интеллектом и представлен в рамках деловой сессии об использовании ИИ-технологий в кинопроизводстве.
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходил в Сочи с 15 по 20 сентября.