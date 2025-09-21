Ричмонд
Дарья Мороз, Анна Чиповская, Даниил Воробьев

Танцы, звезды и ИИ: как прошло закрытие фестиваля «Новый сезон»

Кто из звезд прошел по торжественной дорожке и получил награды смотра онлайн-кинотеатров – читайте и смотрите в репортаже Кино Mail

На курорте Роза Хутор в Сочи завершился четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Перед торжественной церемонией вручения наград по звездной дорожке прошлись Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Екатерина Вилкова, Дарья Мороз, Ольга Медынич, Даниил Страхов, Анна Чиповская, Даниил Воробьев, Кристина Бабушкина, Леонид Бичевин, Юлия Хлынина, Анна Банщикова и многие другие гости.

ИИ, танцы, инклюзивность: кому достались призы

Дарья Мороз
Дарья Мороз

Первым наградили онлайн-кинотеатр Kion: он был отмечен в новой номинации, введенной в этом году, – за лучший трейлер платформы, так называемый дженерик. Представитель стриминга получил награду из рук директора «Нового сезона» Полины Зуевой и руководителя кинонаправления маркетинга ВКонтакте Дмитрия Берчука.

Победителями в номинациях «Герой нового сезона» и «Героиня нового сезона», заменяющих традиционные формулировки «Лучший актер» и «Лучшая актриса», стали Гоша Куценко – за роль бывшего заключенного в драмеди «Встать на ноги», и Анна Михалкова, сыгравшая журналистку, расследующую последствия ядерных испытаний, в сериале «Полураспад».

Мила Ершова и Гоша Куценко в сериале «Встать на ноги»
Мила Ершова и Гоша Куценко в сериале «Встать на ноги»
Анна Михалкова в драме «Полураспад»
Анна Михалкова в драме «Полураспад»

Лучшим полнометражным фильмом была признала лирическая комедия «Семьянин» с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь. Самым ожидаемым сериалом был назван «Встать на ноги», где, помимо Гоши Куценко, снялись Мила Ершова, Алексей Розин, Кузьма Котрелев и Святослав Рогожан.

Мигель
Мигель

Награду в номинации «Открытие нового сезона» получил хореограф Мигель, который дебютировал как кинорежиссер, поставив драму «Искусство падения», рассказывающую об изнанке шоу «Танцы». Получая награду, Мигель не мог сдержать эмоций: «Вау! Я всех люблю!».

В финале церемонии специальный приз был вручен экспериментальному проекту – 10-минутному пилоту комедийного сериала «Феофан», который был «снят» искусственным интеллектом и представлен в рамках деловой сессии об использовании ИИ-технологий в кинопроизводстве.

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходил в Сочи с 15 по 20 сентября.