Танцы, звезды и ИИ: как прошло закрытие фестиваля «Новый сезон»

Первым наградили онлайн-кинотеатр Kion: он был отмечен в новой номинации, введенной в этом году, – за лучший трейлер платформы, так называемый дженерик. Представитель стриминга получил награду из рук директора «Нового сезона» Полины Зуевой и руководителя кинонаправления маркетинга ВКонтакте Дмитрия Берчука.