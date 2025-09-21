Екатерину Варнаву раскритиковали за фото в платье: «Болеет?»

В январе похудевшая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии. Артистка выложила снимок, где позировала перед камерой в молочном корсете, трусах, черном пальто и телесных чулках. Актриса добавила к наряду светлые туфли на каблуках со стразами и цепочку с кулоном. Визажист сделал телеведущей макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в легкие локоны.