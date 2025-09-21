Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерину Варнаву раскритиковали за фото в платье: «Болеет?»

Актриса показала фигуру в черном платье с принтом в красный горох и разрезом до бедра
Екатерину Варнаву раскритиковали за фото в платье: «Болеет?»
Екатерину Варнаву раскритиковали за фото в платье: «Болеет?»Источник: www_gazeta_ru

Актриса Екатерина Варнава снялась в платье с разрезом до бедра. Снимками она поделилась в соцсети.

40-летняя Варнава показала фигуру в черном платье с принтом в красный горох и разрезом до бедра. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали вечерний макияж. Однако фанаты не оценили фигуру актрисы и раскритиковали в комментариях.

«Болеет?», «Выглядит очень худой», «Руки буквально исчезают», — написали пользователи соцсетей.

В январе похудевшая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии. Артистка выложила снимок, где позировала перед камерой в молочном корсете, трусах, черном пальто и телесных чулках. Актриса добавила к наряду светлые туфли на каблуках со стразами и цепочку с кулоном. Визажист сделал телеведущей макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в легкие локоны.

Позже Екатерина Варнава показала фрагмент занятий по танго с партнером. В кадре она исполнила несколько танцевальных движений. Однако поклонники не оценили талант актрисы и раскритиковали в комментариях.