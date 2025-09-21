Ричмонд
Мэттью МакКонахи раскрыл секрет, который помог его 13-летнему браку

Актер Мэттью МакКонахи заявил, что матрас спас его брак
Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Мэттью Макконахи и Камила АлвесИсточник: Legion-Media

Голливудский актер Мэттью МакКонахи в интервью FOX News рассказал, что средний размер матраса спас его брак. Об этом сообщает Page Six.

Мэттью МакКонахи вспомнил, как ему было трудно спать с женой на матрасе размера king-size. По словам актера, его не устраивало то, что жена находилась далеко от него. Артист заявил, что ему приходилось преодолевать несколько метров для того, чтобы обнять жену и накрыть ее одеялом. После этого пара решила отказаться от большого матраса в пользу среднего размера.

«Лучшее, что вы можете сделать для себя, женатики — это избавиться от матраса размера king-size и спать на матрасе размером queen size», — заявил артист.

Мэттью МакКонахи встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью и дизайнером Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья МакКонахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес МакКонахи (родился 28 декабря 2012 года).

Несколько недель назад Мэттью МакКонахи вместе с супругой Камиллой Алвес посетили премьеру фильма «Школьный автобус» в Торонто. Вместе с парой на красную ковровую дорожку вышла его мать Мэри Кэтлин Маккейб и сын Леви Алвес Макконахи.