Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище

«Юрий Николаевич поселился в каждом из здесь присутствующих и еще в тысячах и тысячах его фанатов, потому что, может быть, это самое дорогое, прекрасное, волевое, что у нас когда-либо было. Он всегда будет объединять нас. Глубочайшая божественная порядочность, его ранимость, бескожность, которая была в нем, которую он зарождал во всех, кто с ним имел дело. Уход Юры — это непостижимое событие. Его нельзя единовременно взять и принять. То, что мы уже несколько раз с ним прощаемся, свидетельствует: его физическое отсутствие мы можем постичь лишь постепенно», — сказал Райкин.