Кристофер Нолан стал президентом Гильдии режиссеров Америки

Автор фильмов «Оппенгеймер» и «Довод» Кристофер Нолан был избран президентом Гильдии режиссеров Америки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Нолан сменил на данной должности кинематографистку Лесли Линку Глаттер. Режиссер назвал эту должность величайшей честью в его карьере. Он состоит в Гильдии с 2001 года, а с 2015 года входит в ее национальный совет.
«Наша индустрия переживает огромные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность. Я также хочу поблагодарить президента Глаттер за ее руководство на протяжении последних четырех лет. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с ней и вновь избранным Советом директоров», — поделился режиссер.
В декабре 2024-го издание The Hollywood Reporter сообщило, что Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны.
Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.