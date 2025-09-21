Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Михалкова и Гоша Куценко получили награды фестиваля «Новый сезон»

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» завершился в Сочи
Анна Михалкова
Анна Михалкова

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль прошел на курорте «Роза Хутор». На нем главные отечественные киноплатформы представили свои новинки. Актриса Дарья Мороз объявила «Героя Нового сезона». Им стал Гоша Куценко за роль в сериале «Встать на ноги». Анна Михалкова удостоилась награды «Героиня Нового сезона» за съемки в проекте «Полураспад».

Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин

«Лучшим фильмом» признан проект Дмитрия Власкина «Семьянин». В номинации «Самый ожидаемый сериал» победил сериал «Встать на ноги». А «Открытием Нового сезона» стал режиссер Мигель со своим дебютным сериалом «Искусство падения».

На закрытие фестиваля пришли такие звезды, как Аня Чиповская, Ольга Медынич, Александра Ребенок, Владимир Вдовиченков, Дарья Мороз, Мигель, Даниил Воробьев, Юлия Хлынина, Рузиль Минекаев, Дмитрий Лысенков и другие.