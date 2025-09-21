Анна Михалкова и Гоша Куценко получили награды фестиваля «Новый сезон»

Фестиваль прошел на курорте «Роза Хутор». На нем главные отечественные киноплатформы представили свои новинки. Актриса Дарья Мороз объявила «Героя Нового сезона». Им стал Гоша Куценко за роль в сериале «Встать на ноги». Анна Михалкова удостоилась награды «Героиня Нового сезона» за съемки в проекте «Полураспад».