Дмитрий Певцов высказался о предателях родины после выхода интервью Пугачевой

Людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они являются лидерами общественного мнения. Об этом заявил народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, комментируя РИА Новости новое интервью Аллы Пугачевой.
«Время военное и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать», — сказал Певцов.
Он напомнил, что Алла Пугачева является гражданкой РФ, поэтому ее поступки и слова попадают под действие российского законодательства уголовного и гражданского.