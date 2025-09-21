Ричмонд
Дмитрий Певцов высказался о предателях родины после выхода интервью Пугачевой

Певцов: являющихся на словах предателями родины граждан РФ надо останавливать
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

Людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они являются лидерами общественного мнения. Об этом заявил народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, комментируя РИА Новости новое интервью Аллы Пугачевой.

«Время военное и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать», — сказал Певцов.

Он напомнил, что Алла Пугачева является гражданкой РФ, поэтому ее поступки и слова попадают под действие российского законодательства уголовного и гражданского.