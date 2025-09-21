Ричмонд
Режиссер Феликс Умаров объяснил, зачем в фильме о Пушкине использовали рэп

Режиссер Умаров считает, что сегодня Пушкин мог бы быть музыкантом, а рэп придал бы его слову силу
Феликс Умаров
Феликс УмаровИсточник: Legion-Media.ru

Александр Пушкин, окажись он современником, вероятно, занялся бы музыкой, а жанр — будь то рэп или что-то иное — уже не имеет принципиального значения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров.

«Я размышлял, кем был бы Пушкин сегодня. Если рассматривать его как человека, для которого главным оружием было слово, то, скорее всего, он стал бы исполнителем, музыкантом. Возможно, рэпером, возможно, в другом направлении. Главное, что через свои тексты он доносил бы мысль до широкой аудитории», — отметил Умаров.

По его словам, в XIX веке поэзия имела иное значение: тогда не было аудиозаписей, «невозможно было услышать автора напрямую», оставался лишь текст, который каждый воспринимал по-своему.

«Именно в этом я увидел параллель. Рэп сегодня дает слову энергию и силу, способную заразить многих», — добавил режиссер.