Аня Чиповская спровоцировала слухи о новом романе

Аня Чиповская дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция “Цвет нации”». Она получила первую популярность после выхода фильма «Елки 2». В ее фильмографии более 60 работ. Чиповская снималась в таких проектах, как «Я тебя люблю — Je t’aime», «Последний министр», «Оттепель», «Пассажиры», «Псих», «Любви не бывает?», «Хоккейные папы».