Аня Чиповская спровоцировала слухи о новом романе

Актриса Анна Чиповская спровоцировала слухи о новом романе. Об этом сообщает издание Super.ru.
Чиповскую заметили вместе с предполагаемым возлюбленным на закрытии фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». По информации журналистов, актриса появилась на публике с продюсером Алексеем Алексеевым. Изначально они держались порознь перед фотографами, но позже вместе покинули мероприятие и направились в ресторан.
Отмечается, что Алексей Алексеев также опубликовал фото Ани Чиповской в личном блоге.
13 февраля Анна Чиповская выложила в соцсети фото, где позировала перед камерой без обручального кольца. Подписчики заметили деталь и заявили, что звезда «Оттепели» рассталась с возлюбленным Дмитрием Ендальцевым, за которого тайно вышла в июне 2023 года.
Аня Чиповская дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция “Цвет нации”». Она получила первую популярность после выхода фильма «Елки 2». В ее фильмографии более 60 работ. Чиповская снималась в таких проектах, как «Я тебя люблю — Je t’aime», «Последний министр», «Оттепель», «Пассажиры», «Псих», «Любви не бывает?», «Хоккейные папы».