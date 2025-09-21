Ричмонд
Оператор фильма «Собачье сердце» Юрий Шайгарданов умер на 72-м году жизни

Заслуженный деятель искусств РФ ушел из жизни в ночь на 20 сентября
Юрий Шайгарданов
Юрий ШайгардановИсточник: Legion-Media.ru

Кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Шайгарданов умер в возрасте 71 года, сообщил Союз кинематографистов России.

«От нас ушел большой художник и близкий, родной человек. Сказать, что мы скорбим — мало. Мы тяжело переживаем это наше общее горе. Выражаем соболезнования семье и многочисленным друзьям Юры», — отмечается на сайте организации.

Кинооператор ушел из жизни в ночь на 20 сентября. Причина смерти не уточняется.

Шайгарданов родился в 1954 году и окончил операторский факультет ВГИКа в мастерской Вадима Юсова. Он был удостоен премии «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России.

В число фильмов, над которыми он работал, в частности, вошли «Вспомним, товарищ!» (1987), «Собачье сердце» (1988), «Бродячий автобус» (1989), «Страна глухих» (1997), «Магнитные бури» (2003) и «Риорита» (2008).