Оператор фильма «Собачье сердце» Юрий Шайгарданов умер на 72-м году жизни

Кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Шайгарданов умер в возрасте 71 года, сообщил Союз кинематографистов России.
«От нас ушел большой художник и близкий, родной человек. Сказать, что мы скорбим — мало. Мы тяжело переживаем это наше общее горе. Выражаем соболезнования семье и многочисленным друзьям Юры», — отмечается на сайте организации.
Кинооператор ушел из жизни в ночь на 20 сентября. Причина смерти не уточняется.
Шайгарданов родился в 1954 году и окончил операторский факультет ВГИКа в мастерской Вадима Юсова. Он был удостоен премии «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России.
В число фильмов, над которыми он работал, в частности, вошли «Вспомним, товарищ!» (1987), «Собачье сердце» (1988), «Бродячий автобус» (1989), «Страна глухих» (1997), «Магнитные бури» (2003) и «Риорита» (2008).