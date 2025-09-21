Гришаева: премия «Бриллиантовая бабочка» сможет вдохновить кинематографистов

«Я была очень рада услышать о создании новой престижной международной кинопремии “Бриллиантовая бабочка”, инициатором и идейным вдохновителем которой является Никита Сергеевич Михалков, — отметила Гришаева. — Уверена, что эта премия станет действительно важным событием для киноиндустрии, стимулом и вдохновением для кинематографистов и актеров».