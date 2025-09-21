Гришаева: премия «Бриллиантовая бабочка» сможет вдохновить кинематографистов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева считает, что Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» сможет вдохновить кинематографистов и актеров. Об этом она сказала ТАСС.
Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
«Я была очень рада услышать о создании новой престижной международной кинопремии “Бриллиантовая бабочка”, инициатором и идейным вдохновителем которой является Никита Сергеевич Михалков, — отметила Гришаева. — Уверена, что эта премия станет действительно важным событием для киноиндустрии, стимулом и вдохновением для кинематографистов и актеров».
Кроме того, актриса убеждена, что эта награда станет символом признания труда и таланта актеров, подтверждением того, что их работа «действительно имеет значение и влияет на зрителя».
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов, каждая следующая номинация — $250 тыс.
Награда будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».