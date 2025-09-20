Ричмонд
Джефф Монсон написал сценарий фильма о России

Картина будет также о спорте
Джефф Монсон
Джефф МонсонИсточник: Legion-Media.ru

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Джефф Монсон подготовил сценарий для фильма о России и спорте. Об этом сообщил боец в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

«Я написал большой сценарий к фильму. Он будет про Россию и спорт», — сказал спикер.

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, ЦБ РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС — генеральный информационный партнер форума.